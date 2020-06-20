Возле Орехово на Донбассе ранили украинского бойца, – штаб ООС

У населенного пункта Орехово на Донбассе в результате вражеского обстрела 20 июня украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов.

"У населенного пункта Орехово противник вел огонь из артиллерийских систем и минометов, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", – отметили в штабе.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. В пресс-центре ООС отметили, что украинские военные дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Напомним, накануне, 19 июня в зоне ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Войска России в течение суток восемь раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, были уничтожены двое и ранены трое террористов.

Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Ранее OBOZREVATEL писал, что разведка ВСУ засекла российских снайперов в "серой зоне" на Донбассе.