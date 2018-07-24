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Возле Крымского моста пронесся смерч: появилось видео

1.4тЧитать новость на украинском

Рядом с Крымским мостом в аннексированном Крыму очевидцы засняли смерч, который блуждал в море.

Соответствующее видео опубликовали в YouTube, передает "Керч.Info". По данным издания, ролик засняли мостостроители.

Закадровый голос говорит о "длинной полоске". Автор также заснял массивные темные облака, которые нависали над трассой. Пользователей сети не удивило данное явление. Более того, в комментариях отметили, что смерч – "дистрофик".

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"Это какой то дистрофик, а не смерч", "Если это смерч, то я балерина", – написала в сети.﻿

Также, пользователи подметили, что водителей природное явление тоже никак не взволновало.

"Машины по мосту спокойно проезжают, не притормаживая и не объезжая предполагаемую опастность. Следовательно этот "смерч" находится над водой, а не на мосту", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле Бердянска Запорожской области пронесся смерч.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Комментарии на сайте не модерированы
Evgenyevich Andrey
Evgenyevich Andrey
Так я не понял... Что мост построили, да ещё и машины по нём ездят?
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