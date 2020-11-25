Возле Крыма могут разместить лагеря для больных COVID-19

На админгранице с временно оккупированным Крымом могут развернуть гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с коронавирусом (COVID-19).

Об этом для "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук. По ее словам, такие лагеря могут появится на КПВВ.

"Если говорить о сегодняшней ситуации по борьбе с COVID-19, то мы понимаем, что мы не имеем возможности влиять на все, что происходит на временно оккупированной территории, но мы можем приблизить услуги для наших граждан. Такое решение (развертывание гуманитарных лагерей – Ред.) может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях", – пояснила чиновница.

Также она добавила, что подобные лагеря могут развернуть на КПВВ в Донецкой и Луганской областях при критической ситуации с COVID-19. Голованчук подчеркнула, что в ОРДЛО направляют гуманитарные грузы, но с Крымом ситуация сложнее, ведь Россия блокирует доступ для международных организаций. Также оккупанты не позволяют резидентам Крыма – гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства.

"Мы могли бы способствовать грузам от международных гуманитарных организаций, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ международники получили отказ", – акцентировала замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании политической подгруппы ТКГ по Донбассу представитель России заявил о поддержке плана действий, предложенного представителями ОРДЛО.