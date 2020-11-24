У Авдеевки вражеский снайпер убил украинского воина

Снайпер боевиков ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области – боец скончался в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook. Таким образом, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины, вступивший в силу 27 июля в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили на странице ООС.

Снайпер боевиков убил украинского воина Facebook Операция Объединенных сил

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что за сутки 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции ВСУ из миномета и гранатомета. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.