У Авдеевки вражеский снайпер ранил украинского воина
Инцидент произошел 24 ноября около полудня
Объединенные силы огонь в ответ не открывали
О нарушениях со стороны боевиков немедленно известили представителей ОБСЕ
Снайпер боевиков, невзирая на мирные договоренности сторон, ранил украинского военного неподалеку от Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщается на странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook. Раненого эвакуировали в лечебное учреждение, состояние его здоровья тяжелое.
Таким образом, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим тишины, вступивший в силу 27 июля в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы, говорится в сообщении.
Объединенные силы ответный огонь не открывали из-за эвакуационных мероприятий.
"О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили на странице бригады.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что за сутки 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреляли позиции ВСУ из миномета и гранатомета. К счастью, боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.