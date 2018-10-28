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Воздушные силы Украины усилили мощными самолетами: чем богаты

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Украинская армия получила сверхзвуковой самолет-разведчик Су-24МР и военно-транспортный самолет Ил-76МД.

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", самолеты прошли ремонт на Николаевском авиаремонтном заводе.

В частности, была проведена полная проверка всех узлов и агрегатов и выполнен их ремонт или полная замена.

Кроме того, произошло обновление авионики. Например, на Ил-76МД было установлено современное пилотажно-навигационное оборудование. Это позволяет ему выполнять задачи в любой точке мира и участвовать в совместных операциях со странами-членами НАТО.

Воздушные силы Украины усилили мощными самолетами: чем богаты
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Воздушные силы Украины усилили мощными самолетами: чем богаты

Су-24МР может проводить разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен радиолокационной станцией бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине представили модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21 УМ "Берест", которая является более мощной, чем "Град".

Читайте все новости по теме "вооружения" на OBOZREVATEL.

Тема
вооружения
Место
Украина
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Shukaev Vladimir
Shukaev Vladimir
эй гондоны хохложопые, ИЛы и СУшки это Российские самолеты. Хуле вы пидары ими пользуетесь?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Молодцы чюбатые хоть какие-то изменения покрасили самолёт .планшетку установили можно теперь говарить о о том что они мощные .хотя кроме как разведки эти летаки на более не спасобны
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
На цих литаках рагули политят в нату
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