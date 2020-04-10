Воздух от пожаров в Чернобыле идет на Киев: NASA опубликовало фото катастрофы из космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото пожаров в Чернобыльской зоне из космоса.

Снимки, сделанные 8 и 9 апреля, были получены с помощью спектрорадиометра со спутника "Аква", передает пресс-служба ведомства.

"Пожары в зоне отчуждения не являются редкостью, но с течением времени интенсивность пожаров росла по мере восстановления лесов и лугов. Исследования также показали, что пожары в сильно загрязненных районах могут содержать радиоактивные элементы в дымовых шлейфах, которые затем переносятся на большие расстояния", – говорится в сообщении.

Пожары в Чернобыле

В Государственном научно-технического центре по ядерной и радиационной безопасности добавили, что загрязненный атмосферный воздух из Чернобыльской зоны в пятницу, 10 апреля попадет в Киев.

Однако прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в столице ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз.

Пожары в Чернобыле 8 апреля NASA

"Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб.м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб.м", – говорится в сообщении.

Также Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что пожар вблизи Чернобыля не утихает уже неделю. К его тушению привлекли 379 спасателей, а также 100 единиц специальной техники, в том числе и авиацию.

Пожары в Чернобыле 9 апреля NASA

По словам спасателей, по состоянию на утро 10 апреля тушение огня продолжается на территориях Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств.

Отметим, что в Киеве за минувшую неделю зафиксировали рост содержания в воздухе вредных веществ.

Журналист Вячеслав Шрамович в Facebook опубликовал фото пожара, который охватил не только запад, но и центр Чернобыльской зоны.

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Вячеслав Шрамович

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Вячеслав Шрамович

Пожар в Чернобыльской зоне Facebook Вячеслав Шрамович

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