ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире: "вирус не под контролем"

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Выступая на еженедельной информационной сессии Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что в агентстве здравоохранения ООН было зарегистрировано более 11,8 млн случаев коронавируса, половина из которых – за последние шесть недель, пишет The Guardian.

Он сказал, что вспышка обнажила глобальное и национальное неравенство как в системах здравоохранения, так и в более широких слоях общества, и что ее воздействие имело "неоправданные успехи", ранее достигнутые в борьбе с болезнями.

"Часто говорят, что болезнь не знает границ. Она не заботится о наших политических различиях и игнорирует различия, которые мы проводим между здоровьем и экономикой, жизнями и средствами к существованию. Пандемия COVID-19 разрушила их всех", – сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, вирус разрушил системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, в то время как некоторые страны, которые предприняли успешные ответные меры, имели скромные средства.

"Но в большей части мира вирус не находится под контролем. Становится хуже. В настоящее время в ВОЗ сообщается о 11,8+ млн случаев COVID-19. Более 544 000 жизней были потеряны. Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, посетителям парков развлечений в Японии запретили кричать при катании на американских горках, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса.