ВОЗ выступила против принудительной вакцинации от COVID-19

Принудительная вакцинация против коронавируса является не лучшим вариантом, убеждение в необходимости прививки – гораздо полезнее и эффективнее.

Об этом заявила директор отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Кэтрин О'Брайан во время пресс-конференции. При этом, по ее мнению, власти какой-либо страны мира вряд ли будут проводить принудительную вакцинацию от COVID-19.

Однако ее могут требовать либо настоятельно рекомендовать представителям отдельных профессий, к примеру, медикам, считает она.

В то же время в ВОЗ отметили, что вызвать доверие у населения к вакцинам от COVID-19 будет непросто.

Несмотря на это, специалисты призвали убеждать людей в полезности вакцин и необходимости прививок, в частности, от COVID-19, заявил директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что предоставление полной информации о вакцине и вакцинации и права выбора для каждого – лучший вариант против принудительной иммунизации.

Первой в мире страной, разрешившей использование вакцины против COVID-19, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech, стала Великобритания. Она же первой начала вакцинацию этим препаратом – с 8 декабря. Вакцину сначала получат люди старше 80 лет, медицинские работники, персонал и постояльцы домов престарелых.

В России вакцинацию начали еще раньше: в Москве программа по вакцинации от коронавируса стартовала 5 декабря. Однако российская вакцина от коронавируса (COVID-19) "Спутник V", зарегистрированная в РФ в августе 2020 года, не прошла все стадии испытаний и не признана мировыми специалистами. Третью фазу клинических исследований данного препарата проводят в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и некоторых других странах.

Украина также отказалась от использования российской вакцины против COVID-19. В США поддержали отказ и пообещали, что сделают все возможное, чтобы наша страна получила вакцину против коронавируса от фонда COVAX в кратчайшие сроки.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, первые вакцины от COVID-19 по международной программе COVAX ожидаются в Украине уже в 1 квартале 2021 года.

За бюджетные средства в Украине будет вакцинировано 20 миллионов человек, сообщил чиновник.