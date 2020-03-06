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6 марта • обновлено в 10:43
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ВОЗ срочно направила экспертов в Украину из-за коронавируса

2.6т
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В Украину прибудет группа экспертов из ВОЗ, которая поможет организовать противоэпидемиологические мероприятия из-за угрозы COVID-19 в нашей стране.

Приезд специалистов ожидается на следующей неделе после 8 марта. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что в Минздраве сегодня, 6 марта, будут рассматривать вопрос о введении полноценных карантинных мероприятий в тех населенных пунктах, где диагностировали смертельный коронавирус. Чиновники намерены принять радикальные меры вплоть до перекрытия доступа в города или села.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

В случае обнаружения в Черновцах еще пяти случаев заражения вирусом, то в Минздраве рассмотрят вопрос о введении полноценного карантина в городе.

Напомним, в Черновицкой области из-за выявления первого в Украине случая коронавируса решили объявить карантин для всех учебных заведений.

Ранее в Черновцах подтвердили один случай болезни COVID-19. Есть еще около 6 подозрений у людей из региона, которые недавно вернулись из Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-19 на территории страны.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Пора уже решать вопрос принудительной изоляции Украины, скрывающей эпидемию коронавируса.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Горелов Сергей, Никто не скрывает, просто из-за непрофессионализма не диагностируют.
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