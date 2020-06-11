ВОЗ опровергла свое заявление о способах передачи коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опровергла свое заявление о том, что передача коронавируса от человека без симптомов к здоровому человеку происходит очень редко.

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Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу подразделения ВОЗ по новым болезням Марию Ван Керхове, которая и озвучила такую информацию ранее.

Отмечается, что заявление о редкости передачи вируса от бессимптомных больных вызвало возмущение у людей, которые вынуждены были находиться на самоизоляции, а также медиков.

Мария Ван Керхове gazeta.ru

Представитель МОЗ сообщила, что это было недоразумение и отметила, что бессимптомная передача коронавируса является "действительно сложным вопросом".

"Я не заявляла о политике ВОЗ или о чем-то подобном. Я просто пыталась сформулировать то, что мы знаем. Относительно этого я использовала фразу "очень редко", – заявила Керхове.

По ее словам, нельзя говорить о редкости бессимптомной передачи вируса во всем мире, поскольку имеется всего небольшая группа исследований. Они показали, что 16% населения могут болеть коронавирусом не имея симптомов. При этом некоторые модели, разработанные другими учеными, предполагают, что целых 40% передачи COVID-19 в мире могут быть связаны именно с инфицированными, которые не имеют признаков болезни.

Ранее OBOZREVATEL писал, что передача коронавируса от человека без симтомов к здоровому человеку происходит очень редко. В ВОЗ считают, что сосредоточиться необходимо именно на пациентах с симптомами.