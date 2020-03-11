В ВОЗ заявили, что вспышку нового коронавируса "можно охарактеризовать как пандемию".

Об этом на пресс-конференции в среду, 11 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Twitter-страница организации.

"Пандемия – это не слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена", – отметил он.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Справка: пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств или во многих стран мира. Распространение заболевания имеет глобальное влияние, сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными смертями людей.

Новость дополняется...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!