В ВОЗ заявили, что вспышку нового коронавируса "можно охарактеризовать как пандемию".

Об этом на пресс-конференции в среду, 11 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Twitter-страница организации.

"Пандемия – это не слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена", – отметил он.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A