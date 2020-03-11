Главная Новости
11 марта • обновлено в 18:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

5.4т
Читать материал на украинском

В ВОЗ заявили, что вспышку нового коронавируса "можно охарактеризовать как пандемию".

Об этом на пресс-конференции в среду, 11 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Twitter-страница организации.

"Пандемия – это не слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Это слово, которое в случае неправильного использования может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба окончена", – отметил он.

Справка: пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется на территории всей страны, соседних государств или во многих стран мира. Распространение заболевания имеет глобальное влияние, сопровождается неконтролируемым распространением возбудителя и многочисленными смертями людей.

Новость дополняется...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
2
Интересно
10
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги