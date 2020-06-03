ВОЗ объявила о возобновлении испытаний "препарата Трампа" против COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения анонсировали возобновление клинических испытаний противомалярийного препарата гидроксихлорохин от коронавируса нового типа COVID-19.

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С соответствующим заявлением на брифинге 3 июня выступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"После анализа доступных данных по смертности эксперты пришли к выводу, что нет причин отказываться от плана клинических испытаний", – сказал он.

ВОЗ объявила о возобновлении испытаний гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Напомним, что испытания противомалярийного препарата были прекращены более недели назад, в частности, после публикации одного из исследований ученых в медицинском издании The Lancet. Тогда в ВОЗ заявили о приостановлении опытов – до "получения данных о безопасности" использования гидроксихлорохина при COVID-19.

Как известно, что препарат гдроксихлорохин существует уже не одно десятилетие. В последние месяцы во многих странах его используют для лечения нового коронавируса. Сторонники такой терапии подчеркивают, что речь идет о препаратах, свойства и возможные побочные эффекты которых известны уже много лет. По их словам, при правильном применении гидроскихлорохин действительно помогает больным COVID-19.

При этом так же много ученых призывают к осторожности при использовании гидроксихлорохина. Например, в Европейском агентстве лекарственных средств утверждают, что его, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

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