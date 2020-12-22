ВОЗ объяснила, влияет ли коронавирус-мутант на смертность

У ученых нет доказательств того, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, может стать причиной более тяжелого заболевания или повлиять на смертность от COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет "Анадолу". Пока известно лишь то, что новый вариант возбудителя является более заразным, чем ранее выявленные.

По словам главы ВОЗ, важно как можно быстрее подавить передачу всех вариантов вируса SARS-CoV-2, чтобы уменьшить вероятность появления его новых мутаций.

В свою очередь эксперт организации Мария ван Керкхове считает, что новый штамм, обнаруженный в Британии, не повлияет на эффективность вакцины от COVID-19.

Что известно о новой вариации вируса?

Новую мутацию SARS-CoV-2, получившую название N501Y, впервые выявили в британском графстве Кент 20 сентября 2020 года . Какое-то время ситуация с распространением нового штамма была относительно контролируемой.

19 декабря консультационный совет по новым респираторным угрозам Великобритании заявил, что новый вариант распространяется с ужасающей скоростью и может оказаться на 70% заразнее обычного COVID-19.

Новый штамм вызвал в стране всплеск заболеваемости, сравнимый с первой волной эпидемии. Из-за этого власти страны, готовившиеся к ослаблению существующих карантинных ограничений, усилили их.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по мнению экс-главного санитарного врача Украины Сергея Бережнова, несмотря на мутации, коронавирус, вызывающий COVID-19, остается все той же инфекцией.

Однако, чтобы заразиться "британским" штаммом, достаточно меньшей "дозы", сказал он.