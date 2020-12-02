ВОЗ говорит о спаде COVID-19, но он будет нарастать, – инфекционист
Уменьшение заболеваемости коронавирусом в мире может быть связано со сменой сезонов
Украину ждет дальнейший рост заболеваемости, считает Алексей Галимский
Сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о впервые зафиксированном снижении случаев заболевания COVID-19 не следует расценивать слишком оптимистично.
Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. По его словам, снижение заболеваемости, скорее всего, носит временный характер и может быть связано с определенными факторами.
"Существует очень большое количество факторов. Это смена сезонов и тому подобное. К сожалению, на данный момент я думаю, что радоваться этому снижению преждевременно", – сказал медик.
Он добавил, что, по его прогнозам, заболеваемость коронавирусом в мире и в Украине будет и дальше увеличиваться. "К сожалению, Европу и нас ожидает сезон, будет продолжаться рост", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL:
Глава ВОЗ сообщил, что за неделю с 23 по 29 ноября впервые с сентября количество новых случаев заражения коронавирусом показало отрицательную динамику.
Он добавил, что подобная динамика была зафиксирована и в странах Европы.
В украинском правительстве также увидели признаки стабилизации ситуации с
COVID-19.