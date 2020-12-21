ВОЗ дала первые рекомендации по противодействию британскому коронавирусу-мутанту

Таша Адамович Общество 11:53, 21.12.2020 Обновлено: 12:24, 21.12.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала первые рекомендации по противодействию коронавирусу-мутанту, выявленному в Великобритании.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Эксперты посоветовали принимать все защитные меры для предотвращения распространения COVID-19 и соблюдать указания национальных властей.

ВОЗ находится в тесном контакте с официальными лицами Великобритании, которые делятся информацией, а также результатами анализа и текущих исследований мутировавшего коронавируса SARS-CoV-2, говорится в сообщении.

"Мы будем информировать общественность... по мере того, как узнаем больше, и получим более четкое представление о характеристиках этого варианта (коронавируса. – Ред.)", – заявили специалисты ВОЗ.

В Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии с 20-го по 30 декабря ввели самый высокий, 4-й уровень ограничений в связи с распространением коронавируса и появлением нового штамма VUI-202012/01. Случаи инфицирования им фиксировали в британской столице и на юго-востоке страны.

Новый вариант COVID-19 на 50% более заразен, чем любой другой известный ранее штамм. Это подтвердили экспериментальным путем в лаборатории Портон-Дауна в Уилтшире.

Более 20 стран уже ограничили авиасообщение с Великобританией после обнаружения здесь нового вида коронавируса. Украина также собирается сделать это.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Европу охватила паника после известия о новой мутации смертоносного коронавируса. По заразности он значительно превышает все прежде выявленные штаммы. Кроме того, наличие нового варианта ставит под сомнение эффективность вакцины от коронавируса.

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