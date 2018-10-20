''Воюют алкаши!'' В Житомире маршрутчик унизил участника АТО 

В Житомире в субботу, 20 октября, водитель городской маршрутки нахамил участнику АТО, десантнику Андрею Лысаку, когда тот предъявил удостоверение участника боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Толмачева, уточнив, что речь идет о маршрутке №8 (ул. Труда - ул. Баранова).

"Маршрутчики сепары в Житомире дальше наглеют и хамят нашим защитникам-героям. Десантник Андрей Лысак сегодня сел в маршрутку 8, номер авто АМ 14 08 АП, под управлением Гармаша Владимира, и при предъявлении удостоверения УБД услышал в свой адрес кучу оскорблений и обвинений. Оказывается, из-за наших ребят, из-за наших защитников, героев началась война, оказывается, воюют все алкаши в нашей армии", - написала Толмачева.

Андрей Лысак Facebook

Она добавила, что АТОшник в ответ водителю не грубил и не хамил. В комментариях к посту Лысак рассказал, что такой инцидент произошел с ним впервые за пять лет.

"Всегда отношусь с уважением к водителям, здороваюсь. А здесь в ответ на то, что показал удостоверение, слышу: "Тебе не стыдно показывать мне это удостоверение?!" Я просто потерял дар речи... Как можно человеку объяснить и что-то доказать, если "я туда ездил раз, видел, как вы там пьете!" Все, что видел, это пьяных солдат. А не видел и не слышал взрывы, не прятался от снайпера, не копал землянки... Не чувствовал запах крови, который не выветривается..." - написал украинский военнослужащий.

Заместитель городского головы Дмитрий Ткачук сказал, что и водитель, и перевозчик после инцидента извинились перед десантником, передает "Житомир.info".

"Мы выяснили обстоятельства этого конфликта. Перевозчик провела разъяснительную работу с водителем, они извинились. Перевозчик осуждает подобное отношение со стороны водителей к участникам боевых действий и обещает провести соответствующую работу с остальными водителями. На 22 октября в мэрии запланирована встреча с представителями АТОшников, чтобы выработать стратегию их поведения во время подобных ситуаций и в дальнейшем их избегать", - прокомментировал скандальный случай в маршрутке Ткачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве жестоко избили 17-летнего парня-инвалида, который пытался проехать в маршрутке по удостоверению льготника.