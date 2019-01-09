''Воют, как вурдалаки'': Невзоров назвал гигантскую сумму, ''высосанную'' УПЦ МП из украинцев

Священники Московского патриархата после предоставления Томоса Православной церкви Украины потеряли гигантские суммы – около 60 миллиардов в год.

Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров на своем YouTube-канале. По его словам, упущенная добыча попов Московского патриархата регулярно собиралась с 13 тыс. приходов в Украине в зависимости от количества церковных событий.

"Воют, как вурдалаки! Хотя, на самом деле, смешно, что украинский Томос критикуют те, у которых своего нет, которые по всем канонам сейчас вне закона", – сказал Невзоров.

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Как отмечает публицист, автокефалия не на шутку разозлила российских церковников именно из-за денег, которые они потеряли. "Даже если представить, что эта сумма завышена в два раза, 30 миллиардов – достаточно большой доход, ради которого можно постараться", – подытожил Невзоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров назвал идеальную дату для вступления Украины в НАТО,

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