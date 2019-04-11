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"Воюете за блины с лопаты": Соколова жестко разнесла предателей из "ДНР"

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Украинская журналистка Янина Соколова жестко осудила предателей Украины, которые пошли воевать в ряды террористов "ДНР", поверив в российскую пропаганду.

Она обвинила их в пренебрежении подвигом людей, которые в годы Второй мировой войны жертвовали жизнью ради того, чтобы их потомки жили мирно. Сильную речь журналистка озвучила в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Вас, жителей Донбасса, втянули в войну из-за учебника истории! Что бы вам сейчас сказали ваши предки, которые на той страшной войне бились за выживание, за то, чтобы у вас над головой было мирное небо?! Как вы думаете, как бы они отнеслись к тому, что вы устроили бойню из-за трактовок истории?" — возмутилась она.

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"Это и есть то самое неуважение к ветеранам и их подвигу, в котором вы обвиняете украинцев. Они воевали, чтобы жить, а вы воюете, чтобы помахать триколором и на*бнуть блинов с лопаты! Чувствуете разницу мотивов?" — эмоционально добавила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова осудила коллаборационистов из "Л/ДНР", которые жалуются на то, что им сложно получать пенсию на территории свободной Украины. Для того, чтобы избежать этого, она посоветовала сторонникам "русского мира" возвращаться в состав родной страны и не предавать ее.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Тег
ДНР
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
А хохлы за что воюют? За безвизовую возможность помыть полякам унитазы? Или за сбор яблок и клубники у панов?
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