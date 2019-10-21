"Вова все проверяет!" В скандале с Гонтаревой и "Кварталом 95" всплыл новый нюанс

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которую высмеяли в выпуске "Квартала 95" из-за поджога ее дома, нажила много врагов.

Такое мнение высказала журналистка Ирина Ромалийская на странице в Facebook, отметив, что среди них, по всей видимости, и бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка, Игорь Коломойский.

"Родной коллектив президента Украины "Квартала 95" вышел на канале "1+1" Игоря Коломойского с циничным номером "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала" и "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича". Гореничи - посёлок, где был дом у Валерии Гонтаревой, в котором, к счастью, никто не сгорел. "Валерич" - отчество Коломойского. И вишенка - этот номер артист Кошевой исполнял вместе с Национальным заслуженным академическим народным хором имени Веревки", - написала она.

"И еще чуть контекста. Артистка "95 квартала" Елена Кравец в одном из своих последних интервью рассказывала о взаимодействии коллектива авторов этого юмористического шоу с президентом Украины Владимиром Зеленским: "Вова все проверяет. Он вычитывает тексты", - отметила журналистка.

Выступление Квартала 95 Коллаж

Она задалась вопросом, будут ли расследованы преступления против Гонтаревой, кто ответственен за эту травлю.

"Почему в этой откровенно политической истории участвует государственный коллектив? Как на такие "шуточки" отреагирует МВФ, инвесторы, западные политики?" - подытожила Ромалийская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за скандала с "Кварталом 95" и хором Веревки.

На скандал отреагировала и сама Гонтарева. "Это стыд! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - сказала она.

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