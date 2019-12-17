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17 декабря • обновлено в 15:53
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"Вова – честный человек!" Отец Зеленского назвал украинцев тупой биомассой

13.7т
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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства и заявляют о разочаровании в нем.

В частности, он назвал земляков тупой биомассой. Такими мыслями поделился в интервью изданию "Страна".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?" – возмутился Александр Семенович.

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Александр Зеленский

Александр Зеленский

По его словам, любой человек, если он "голодный", всегда и во всем будет обвинять президента. Однако он, что бы кто ни говорил, поддерживает политику Зеленского и его команды.

"Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…" – разозлился Зеленский-старший.

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядят родители Владимира Зеленского, а также немного рассказал о том, почему в родном для нынешнего президента Кривом Роге его до сих пор называют сыном того самого Александра Зеленского.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
интервью Офис президента Партия Слуга народа
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Мразь Русская
Мразь Русская
Под Тулуном мошенник забрал деньги пострадавших от наводнения и заявил, что государство зря им помогает.
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1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Мощный старик - правильно сказал ! Надо было его сыну у Путина еще пару зон выпросить - в Магадане и Воркуте ! Пусть там некоторые поволонтерствуют и поактивничают !
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Fury Dmytro
Fury Dmytro
Minaev Alexey, кремлебот жуй сраку!
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1
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Ал. Зеленский - доктор техн. наук, профессор, зав.кафедрой выч. техники. Он 40 лет учит студентов, поэтому может судить об умственных способностях населения.
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Fury Dmytro
Fury Dmytro
Kuksov Micha, Образованный не значит умный, а учитывая что высшее образование при совке мог получить и полный кретин при должных связях то мне его докторская степень не очем не говорит. Важно то что это существо смеет таких как я называть биомассой. Я такое себе не позволяю по отношению к зебилам.
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Дудченко Сергій
Дудченко Сергій
Kuksov Micha, а на кого оно училось!, и кем потом роботало тебя не смущает! А потом беня вырулил!, в презики, ну старческий ни кто не отменял, и какой отец не будет хвалить своего сына! П...... К!
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