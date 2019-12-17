"Вова – честный человек!" Отец Зеленского назвал украинцев тупой биомассой

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский резко высказался об украинцах, которые негативно оценивают старания его сына на посту главы государства и заявляют о разочаровании в нем.

В частности, он назвал земляков тупой биомассой. Такими мыслями поделился в интервью изданию "Страна".

"Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта?" – возмутился Александр Семенович.

Александр Зеленский

По его словам, любой человек, если он "голодный", всегда и во всем будет обвинять президента. Однако он, что бы кто ни говорил, поддерживает политику Зеленского и его команды.

"Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…" – разозлился Зеленский-старший.

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядят родители Владимира Зеленского, а также немного рассказал о том, почему в родном для нынешнего президента Кривом Роге его до сих пор называют сыном того самого Александра Зеленского.

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