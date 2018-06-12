УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Вот-вот накроет": синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине

3.3тЧитать новость на украинском

На значительной территории Украины 12-13 июня пройдут дожди с грозами.

Особенно сильно "польет" в западных областях, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Один фронт (атмосферный. ― Ред.) прошел Киевскую область и ушел восточнее. Второй остров нестабильной атмосферы вот-вот накроет западную часть Украины. Кто отдыхает или живет в наших традиционных западных курортных центрах Карпат и Закарпатья ― сегодня хорошенько польет и погремит, будьте осторожны", ― предупредила Диденко.

Украина между двух атмосферных фронтов: фото спутника

Facebook Наталка Диденко

Новости
Ворвется мощный циклон: в Украине резко ухудшится погода

Украина между двух атмосферных фронтов: фото спутника

Facebook Наталка Диденко

13 июня дожди с грозами пройдут в западном и северном регионах страны. Также осадки могут быть в Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. А вот на большей части юга и востока Украины стоит ждать сухую и жаркую погоду.

"Температура завтра, 13 июня, "врежет" до жары в южной части: от +28 до +33 градусов. На остальных территориях будет комфортно ― +23 и до +27 градусов", ― пояснила метеоролог.

В столице Украины 13 июня местами пройдет дождь с грозой. Температура днем прогреет столбики термометров до +25 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, до конца недели в Украине ожидаются грозы с ливнями, которые за несколько дней пройдут с запада на восток страны.

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на Обозревателе.

Тема
Погода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Объект
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги