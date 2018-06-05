"Вот такая гражданская война в Украине": Лимонову жестко ответили на "русский Харьков"

Лидеру партии "Другая Россия" и одному из идеологов так называемой "русской весны" Эдуарду Лимонову жестко ответили на призывы к захвату русскоязычных территорий Украины и разделу Казахстана.

Комментаторы под его провокационными постами в Twitter в подавляющем большинстве не поддержали имперские амбиции одиозного российского писателя.

"Вот такая гражданская война в Украине. Доживешь до эшафота, Эдичка", "В результате Россия сама распадется в своих играх территориями и людьми", "Украина заберет Кубань и вернет Крым, некоторые территории разберет Китай и Казахстан, а на другой территории создадут новые государства", "А еще говорят фашисты в Украине", - пишут ему пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лимонов заявил, что после смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева страну надо поделить с Китаем.