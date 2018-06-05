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"Вот такая гражданская война в Украине": Лимонову жестко ответили на "русский Харьков"

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Лидеру партии "Другая Россия" и одному из идеологов так называемой "русской весны" Эдуарду Лимонову жестко ответили на призывы к захвату русскоязычных территорий Украины и разделу Казахстана.

Комментаторы под его провокационными постами в Twitter в подавляющем большинстве не поддержали имперские амбиции одиозного российского писателя.

"Вот такая гражданская война в Украине. Доживешь до эшафота, Эдичка", "В результате Россия сама распадется в своих играх территориями и людьми", "Украина заберет Кубань и вернет Крым, некоторые территории разберет Китай и Казахстан, а на другой территории создадут новые государства", "А еще говорят фашисты в Украине", - пишут ему пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Лимонов заявил, что после смерти президента Казахстана Нурсултана Назарбаева страну надо поделить с Китаем.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Эдуард Лимонов
Место
УкраинаХарьков
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