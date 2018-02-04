Мне кажется, одна из наиболее больных проблем украинского рынка труда в том, что огромное количество людей считает, что им должны. Они читают о зарплатах в Германии, офисах Гугл и не понимают, почему сидят в полуподвале и зарабатывают 200 евро в месяц. Наверное, это не было бы проблемой, если бы они требовали того, чего им должны: денег, внимания, уважения. Это было бы понятно и справедливо. Но большинство таких людей... терпят и молчат. Это молчание отравляет им жизнь. Из-за обиды на то, что им чего-то недодают, они постаянно в депрессии, всем недовольны. Компенсируя свои страдания, такие люди выплескивают негатив на окружающих. Жизнь их домашних превращается в ад.

И, конечно же, они тихо саботируют работу, мешая своему работодателю быть максимально эффективным. Нам надо научиться говорить о том, что нас беспокоит. В Европе работники имеют многовековой опыт борьбы за свои права. Там не принято молчать, если происходит что-то неприемлемое. Это один из ответов, почему средний немец зарабатывает в десять раз больше среднего украинца.