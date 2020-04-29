Как известно, у Аннушки-Чумы был прототип – причем практически не отличающийся от книжного образа.

Это была соседка Булгакова, бич всей коммунальной квартиры №50 – склочная, сварливая и скандальная Анна Горячева, известная также под прозвищем "дура с Садовой". Ее неприятный, но яркий персонаж кочевал у Булгакова из книги в книгу – ее можно встретить и на страницах "Театрального романа", и в "Самогонном озере", а в рассказе "Дом №13 Эльпит-рабкоммуна" Аннушка задолго до Воланда умудрилась спалить дотла дом на Садовой, где сама и проживала.

В домовой книге за 1924 год Анна Горячева значится как "безработная, на иждивении мужа", хотя мужа никто не видел. Зато были сыновья, младшего из которых Аннушка регулярно лупила, с чем связан вспоминаемый Татьяной Лаппа диалог:

Михаил Булгаков: — прекратите истязать ребенка!

Аннушка: — заведите себе своих Шурок и ешьте их тогда с кашей!

Конец всей этой истории в духе булгаковских произведений фантасмагоричен: эту чудом уцелевшую фотографию, возможно единственную в мире, в 2006 году подарил булгаковскому музею правнук Анны Горячевой, преуспевающий адвокат, владеющий четырьмя языками и живущий в Швейцарии.

Маленькую фотокарточку, сделанную то ли для паспорта, то ли для иного документа, сотрудники музея увеличили и торжественно повесили в кухне коммуналки-музея, в родной Аннушке стихии. Помнится, Коровьев, рассказывая Маргарите о ее королевских корнях, сравнил родственные связи с причудливо тасуемой колодой карт. "Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами", – втолковывал Маргарите Фагот.