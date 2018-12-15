Жизнь в Украине улучшается, просто люди привыкли видить только плохое

Не люблю болеть – всегда это так не вовремя. Особенно, когда на улице такая дивная красота. И когда вчера, без тебя, прошел концерт песен, рожденных в АТО, на который так хотелось. А завтра придется смотреть на площадь у Софии только по телевизору (осенью мы были у Митрополичьего дома, где около века тому назад состоялся Собор, учредивший УАПЦ, так хотелось повторить – и вот сбылось). Исторический день. А я болею…

Зато есть время побездельничать с твердым алиби. Лежу в обнимку с мурчащим котейкой, смотрю в окно, где кружатся дородные пушистые снежинки. Так чисто, бело, спокойно – не верится, что где-то, совсем рядом, идет война. И не только у нас – весь мир сошел с ума. Но сейчас не хочется думать ни о чем серьезном. Иногда ныряю в ФБ или включаю телевизор. Обрывки новостей: больше двух сотен украинских моряков по всему миру в тюрьмах – их нанимали перевозить нелегалов в Европу. Когда началась война, пришлось столкнуться с поисками контракта пожилому стармеху, жившему у нас. Сначала удивилась количеству документов и сертификатов, которые требуются для того, чтоб тобой заинтересовались; потом тем, что украинские моряки – это 20-30% от всей численности моряков в мире. Не поверила – переспросила у приятеля – руководителя шипинговой компании за рубежом. Подтвердил, сказав, что с нелегалами еще больше. 27 лет прошло с тех пор, как Кравчук угробил все флоты – и до сих пор по миру столько наших моряков. А сытый дедушка, вместо того, чтоб тихо сидеть под столом и молиться богу, что о нем и его разрушительной деятельности позабыли, светит розовыми щечками на всех каналах, где учат первого настоящего президента Украины, как ему надо работать. Парадокс – слишком добрая мы нация.

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Со слова "парадокс" температурящая мысль устремляется совсем в другом направлении. Что-то перестали шпынять Супрун. Вспоминаю, как кидались на медицинскую реформу все знакомые зав. отделениями, особенно городские, такие себе боги в белых халатах местного масштаба. И с интересом наблюдаю, что везде, где у мед.работников есть совесть, уже заметен результат, особенно в селах (много наших, луганских, сейчас осело там, где можно зацепиться, а стресс практически у всех пророс болячками, т.ч. вопросы медицины - животрепещущие). Лена Степова с семейством, например, подписали договора с семейным врачом как только началась кампания (и по числу людей, у них есть сельская амбулатория, где можно бесплатно сдать анализы, пройти рентген, получить мед.помощь, инъекции и т.п). В Каневе появилось прекрасное медицинское лазерное оборудование (швейцарское, кажется) и обученный персонал.

А у нас, в 14 км от Киева и в 500 м от завода, у которого можно было попросить списываемые годные компьютеры, надеялись, что рассосется: не было то компов, то электронных подписей, то способных к обучению врачей. И в итоге, заключение договоров началась тогда, когда по всей стране уже заканчивалось. С очередями, ксерокопиями и пр. Сейчас вообще нет врачей, с которыми можно заключить договор – вот нет, и все. Электронная запись к врачу – свет далекой звезды. Семейных врачей – дикая нехватка, в два раза меньше потребности. Конечно, как бы никто не хочет работать в городке рядом с Киевом, особенно учитывая, сколько врачей выехало с оккупированных территорий. Парадокс. Но верю. Особенно, когда вижу хомячьи щеки зав. терапевтическим отделением, за которые она с успехом запихала пенсию, ставку зав. отделением, ставку доверенного лица страховой компании, пол.ставки гастроэнтеролога, премии. Судя по очередям и безграмотности, с которой мадам выписывает рецепты, ее давно пора отправить на заслуженный отдых, но, видимо, есть другие таланты, которые мне, как пациенту, оценить не дано.

Слава богу, я там редко бываю, и сталкиваюсь с ней исключительно, как с доверенным врачом страховой (только она имеет право выписывать рецепты, но прием не ведет, т.е. ты должен высидеть очередь у терапевта, а потом пару часиков поторчать возле ее кабинета, где ее или нет, или занята – с таким-то количеством обязанностей. Потом явится с вечно недовольным видом, вычеркнет половину того, что тебе выписали и наделает ошибок в рецепте, по которому тебе не смогут выдать нужные лекарства в аптеке на другом конце города – страховая заключает договора с теми, что подальше; в больницу, где несколько аптек с неслабо завышенными ценами ее не пускают). Каюсь, я ни разу не написала на нее жалобу глав.врачу из той же хомячьей породы. Никакая Супрун не пробьет никакую реформу до тех пор, пока врачам будет плевать на пациентов. Никакая Супрун не постелила бы на пол в травматологическом(!) отделении нашей ЦРБ безумно скользкую дешевую плитку и не оставила бы там высокие пороги. Рентгеновские непроглядные снимки на древнем аппарате – стыд и позор.

Обязательные перевязки через день по скользкой погоде с высиживанием по два часа в ожидании врача (шов чистый, 4 см), когда можно преспокойно справиться с этим дома самостоятельно после инструктажа – из какого это века? Мы кричим, что судей нужно уволить всех подряд (и где-то на Марсе набрать годных). А врачей? Куда их деть, бесчувственных, непрофессиональных, равнодушных? Знаю, что не все такие, среди моих знакомых и родни – очень много толковых, болеющих за дело. Но как отделить зерна от плевел, как освободить медицину от хомяков? Как избавиться от бессовестных пенсионеров, отпихивающих молодняк, растопырившись на куче вакансий, которыми можно было бы заинтересовать?

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Уже вечер. Падает снег (сейчас найду старую песню Адамо – как раз под настроение). Когда-то давно, в Луганске конца прошлого века, была такая же снежная зима. Кучмовско–ефремовское правление. Отопления нет, почти каждый вечер выключение света. Темно, а спать еще рано. Мы с дочками, закутанными в одеяла, зажигали свечку, доставали с полки поэзии (была у нас такая, отдельная, в книжном шкафу) наощупь томик, потом наугад страницу и читали стихи. Верней, читала я, мелкие слушали. Как-то младшая открыла на "Мело, мело по всей земле. Во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела …". Так оно было заточено под тот темный вечер, мельтешенье снежинок, свечу на столе… Боялась, что некоторые куплеты попросят объяснить, но музыка стихов заглушила непонятность строк. Или они уже знали больше, чем я догадывалась.

Вот не надо было вспоминать про Луганск. По ассоциации сразу же - то, что попалось сегодня на глаза. Из вроде как проукраинских, стоявших у Шевченко, выехавших из оккупации, прет временами такая пена, что забрызгивает остальных, нормальных наших луганчан. То адвокатша-провокаторша с челочкой – сколько людей не верили мне, что подавать иск в ЕСПЧ нужно на страну-агрессор, Россию, а не жертву нападения, Украину. Теперь мадам аферистка опозорена подачей фальшивых исков с отдельным указанием на это в решении ЕСПЧ и отказом в работе с ней. Внесена в базу "Миротворца". А ведь сколько возле нее вьется луганских "патриотов", которые в друзьях у многих из нас. Или очередная незаметная "звезда" луганской журналистики, попытавшаяся доказать Моновой, что у той мозги улитки. Храбрая незатейливая звездочка. Быстро погасшая в неравной, никому не нужной, неконструктивной схватке. Тоже в друзьях у многих.

О, вот еще, неумное создание с незатейливым псевдонимом, прямо указывающим на Луганск, которое вместе с такими же всепропальскими подружками, бьется в истерике под "прославившим" ее постом. Попутно заплевывая все, что им непонятно и недостижимо. Да откуда ж их столько, прям "как летом, роем, мошкара летит на пламя". Все наше, родное, из тех самых мест, где все святые, невиноватые – "онсампришел", повально обвиняющие Украину. Потом будем удивляться отношению к луганским-донецким. А просто ватная пена с брызгами лучше заметна…

Все, пойду лучше посмотрю на танец снежинок. С глубокой завистью к Асте и Коте, скачущим по сугробам.