Так, друзья, сегодня будет пост об одной очень интересной новости — вчера, 12 июня Украина стала партнёром НАТО с расширенными возможностями. В качестве партнёра Североатлантического альянса Украина получит от НАТО всяческую поддержку, расширенный доступ к программам и учениям и в итоге открывает дорогу к вступлению этой страны в блок НАТО в качестве полноправного члена. Украина проделала к этому долгий путь — и вот это свершилось, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Что было до. Многовекторность.

Самое интересное в этой ситуации то, что за собственный путь в сторону Евросоюза и НАТО Украина должна благодарить Путина — именно этот великий геополитик и просто скромный гениалиссимус современности сделал всё возможное и невозможное для того, чтобы Украина ускоренными темпами пошла в сторону ЕС и НАТО.

Такая ситуация была далеко не всегда. Во времена Кучмы формально независимая Украина во многом оставалась бывшей советской республикой, которая хотела дружить с Россией — существовала позиция так называемой "многовекторности", когда украинские политики полагали, что должны считаться с интересами и России, и Запада. Если бы Россия была мирной и стабильно развивающейся страной, которая уважительно относится к своим соседям — я думаю что ни о каком членстве Украины в НАТО сейчас и речи бы не шло — но в путинской России, к большому сожалению, победила идеология советского имперства, агрессивного реваншизма и шовинизма — после чего советские ватники, начитавшись книг про "попаданцев" стали мечтать покорить Украину военным путём, выкрикивая угрозы с пропёрженного дивана, что находится в бесплатной хрущёвке с кривоногим советским сервантом и драным ковром на стене.

Как результат — Украина всеми возможными средствами старается отгородиться от подобного соседа и движется в сторону НАТО и ЕС. Если бы советские кагэбэшники, что находятся у руля нынешней России, изучали математическую теорию игр — то могли бы предсказать подобный результат своих действий, но вместо этого они изучали способы отравления людей токсинами, методы спецпропаганды и житие Сталина — и как говорится, теперь мы имеем то, что имеем.

Путь Украины в НАТО.

С началом "Крымнаша" и захвата путинскими боевиками частей Донецкой и Луганской областей выбор Украины был предрешён — отныне только армия, а никакие не "будапештские меморандумы" (на которые все наплевали), смогут гарантировать её безопасность. Даже тех, кто раньше сомневался и говорил о том, что "нужно дружить со всеми" — убедили кадры бомбардировки "градами" города Мариуполя и тихое умирание украинских городов под властью оккупационных властей.

Украина начала полностью реформировать свою армию (которая под видом "сокращения" была разворована и распродана во времена совковой Украины Кучмы) и начала всячески сопротивляться агрессии путинизма. Практически сразу была подписана ассоциация с Евросоюзом. Несколько позже Украина получила безвизовый режим, а вот сейчас получила статус партнёра НАТО — который окончательно говорит "пока-пока" всем путинским имперским проектам. Думаю, что не за горами то время, когда Украина станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Главный секрет любви.

Ну а самое смешное в этом всём то, что ватники, путинисты, антизападники, читатели книг про "попаданцев" и прочие шовинисты до сих пор не могут понять, почему это Украина и украинцы их так не любят и всячески стремятся отгородиться от путинизма. "Вас всех х@хлов надо прижать к ногтю, а кстати почему это вы нас так не любите?" — вскрикивают они одним предложением, и не замечают в этой фразе никаких противоречий.

А между тем, главный секрет любви в современном мире прост — любят и равняются обычно на успешные и привлекательные страны, где все граждане имеют равные права и которые не стараются уничтожить независимость и культуру своих соседей. Евросоюз предлагает объединение равных партнёров, где нет диктата какой-то одной страны и культуры, каждый может быть собой. Путинизм не может предложить ничего, кроме пропаганды, имперского диктата и безграничной власти советских кагэбэшников — и при этом грозится пойти войной на всех, кто его не любит.

Когда-нибудь и Россия в полной мере осознает этот главный секрет любви и хорошего отношения с соседями — впрочем, это будет уже совсем другая страна и совсем другая история.

Такие дела.

А что обо всём этом думаете вы?

Напишите в комментариях, интересно)

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