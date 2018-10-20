В предвыборной агитационной газете Пушилина, которую сейчас раздают в Донецке, напечатали заметку под названием "Как закалялся характер". В ней рассказывают, как героический Пушилин во время службы в Национальной гвардии Украины разгонял в Крыму протесты крымских татар. Похоже на шутку, но нет. Это абсолютно серьезно печатают сегодня пиарщики Пушилина.

"Радикально настроенные крымские татары перекрывали железнодорожные пути, среди бела дня нападали на православные храмы и на глазах у местных жителей спиливали и ломали кресты. Националистическая рознь усиливалась религиозной нетерпимостью. Ситуация грозила вылиться в полномасштабную гражданскую войну.

[...]

В этот критический момент на помощь местной милиции пришли бойцы Нацгвардии, не допустившие кровопролития. Они освобождали административные здания, защищали православные храмы. Они стеной встали на защиту русского населения Крыма от крымско-татарских националистов. И среди защитников православия, русского народа в Крыму уже тогда был Денис Пушилин".

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А вы говорите - Оруэлл... Да Оруэлл в сравнении с этим просто щенок! Вот где работают виртуозы. Кстати, можно поздравить крымскотатарский народ - их снова всем скопом записали во враги и предатели. Вполне официально, в рекламных материалах российского ставленника в Донецке говорится, что татары - враги православия и русского мира, а человек, который подавлял их протесты - герой и защитник. Учитывая, что Пушилин - человек Суркова, а Сурков - сами знаете кто, думаю посыл ясен и понятен. Так мы узнаем, что в России назначили враждебным целый народ, причем народ этот проживает на подконтрольной РФ территории.

Кроме того, фактически оправдываются действия Нацгвардии, которая зачищала от протестующих административные здания и разгоняла митинги недовольных. Отсюда следует простой вывод, что и в 2014 году в Луганске, и в Донецке нацгвардейцы тоже имели полное право и должны были действовать аналогичным образом.

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Ну и на закуску - "воспоминания очевидцев". Интервью с Чаленко, которого тогда вообще не было в Донецке, но который теперь обслуживает героя МММ, пишет ему панегирики и сочиняет откровенную дичь о руководящей роли Пушилина в событиях весны 2014 года, от чего даже у самых фанатичных сторонников "ДНР" волосы на голове шевелятся.