МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Вот где работают виртуозы: предвыборная агитация ''героя ДНР''

13.6т

В предвыборной агитационной газете Пушилина, которую сейчас раздают в Донецке, напечатали заметку под названием "Как закалялся характер". В ней рассказывают, как героический Пушилин во время службы в Национальной гвардии Украины разгонял в Крыму протесты крымских татар. Похоже на шутку, но нет. Это абсолютно серьезно печатают сегодня пиарщики Пушилина.

"Радикально настроенные крымские татары перекрывали железнодорожные пути, среди бела дня нападали на православные храмы и на глазах у местных жителей спиливали и ломали кресты. Националистическая рознь усиливалась религиозной нетерпимостью. Ситуация грозила вылиться в полномасштабную гражданскую войну.

[...]

В этот критический момент на помощь местной милиции пришли бойцы Нацгвардии, не допустившие кровопролития. Они освобождали административные здания, защищали православные храмы. Они стеной встали на защиту русского населения Крыма от крымско-татарских националистов. И среди защитников православия, русского народа в Крыму уже тогда был Денис Пушилин".

Вот где работают виртуозы: предвыборная агитация ''героя ДНР''

Новости
Как грабили поселок под ДАПом

А вы говорите - Оруэлл... Да Оруэлл в сравнении с этим просто щенок! Вот где работают виртуозы. Кстати, можно поздравить крымскотатарский народ - их снова всем скопом записали во враги и предатели. Вполне официально, в рекламных материалах российского ставленника в Донецке говорится, что татары - враги православия и русского мира, а человек, который подавлял их протесты - герой и защитник. Учитывая, что Пушилин - человек Суркова, а Сурков - сами знаете кто, думаю посыл ясен и понятен. Так мы узнаем, что в России назначили враждебным целый народ, причем народ этот проживает на подконтрольной РФ территории.

Кроме того, фактически оправдываются действия Нацгвардии, которая зачищала от протестующих административные здания и разгоняла митинги недовольных. Отсюда следует простой вывод, что и в 2014 году в Луганске, и в Донецке нацгвардейцы тоже имели полное право и должны были действовать аналогичным образом.

Новости
Надежда на освобождение становится все призрачней

Ну и на закуску - "воспоминания очевидцев". Интервью с Чаленко, которого тогда вообще не было в Донецке, но который теперь обслуживает героя МММ, пишет ему панегирики и сочиняет откровенную дичь о руководящей роли Пушилина в событиях весны 2014 года, от чего даже у самых фанатичных сторонников "ДНР" волосы на голове шевелятся.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Денис КазанскийДенис Казанский
Персона
Денис Пушилин
Место
УкраинаДонецк
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
4
107
Смешно
10
Интересно
13
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bel serg
bel serg
Пенис Душилин мудак от самаго настоящега рускага бога.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так еб*нутым кацапам ссы в глаза, а длбйбам всё Божа роса
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Натанов Иван, и сразу появляется иван-дурак.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Натанов Иван
Натанов Иван
UaDonetsk Umka, хуйло бездомное, ты уже тут. ничего быдло чубатое. я тебе на лбу ua накалю.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Попова Ольга
Попова Ольга
МНЕ ИНТЕРЕСНО , А КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ПУЩКА БУДУТ , МАСКАРАД ЗАКОНЧИТСЯ И НАДО БУДЕТ В УТИЛЬ ПУШКА , КОТОРЫЙ ТАТАР РАЗГОНЯЛ -----ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК , ПОДВИГ КОНЕЧНО ЗНАМЕНИТЫЙ , МЕДАЛЬ ЕМУ , НЕТ КРЕСТ , КЛОУНЫ С КРЕСТАМИ ЭТО ШЕДЕВРАЛЬНО !
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Наши блоги