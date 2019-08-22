"Вот это позор!" СБУ вляпалась в скандал из-за рекламы в стиле СССР: украинцы в гневе

Служба безопасности Украины угодила в скандал, прорекламировав свой новосозданный Telegram-канал с помощью известного плаката с красногвардейцем в буденовке.

Соответствующий пост с надписью "А ты уже подписался?" появился на странице СБУ в Facebook. Вскоре рекламу убрали, однако пользователи успели сделать скрин и взорвались возмущением.

Они обратили внимание на то, что автору хватило навыков только перекрасить гвардейца из красного цвета в синий, и раскритиковали спецслужбу за использование "совка".

СБУ вляпалась в скандал из-за рекламы с большивиком

"Когда надо быть в тренде, осваивать СММ и новые виды коммуникаций, а у тебя оно может исходить только через ж*пу и больше никак", – прокомментировала журналистка Ольга Решетилова.

"Иван Баканов, кому там звонить надо, если такая ср*ка?" – присоединился волонтер Роман Синицин.

"СБУ. Час назад. Стыдно за вас. Впервые с 2015, стыдно. Позвоните этому черту, пусть снимет буденовку", – возмутился политолог Павел Нусс.

СБУ. Час назад. Стыдно за вас. Впервые с 2015, стыдно.

Позвоните этому черту, пусть снимет буденовку. pic.twitter.com/pSMqepFQKc — Pavlo Nuss (@PavloNuss) August 22, 2019

Множество украинцев присоединились к дискуссии в комментариях: "Вот это позор!", "Днище!", "Рукалицо!"

Соцсети

В СБУ ответили на обвинения. Пресс-секретарь службы Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" заверила, что силовики никого не хотели обидеть. "Просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды", – добавила она.

По словам Гитлянской, на рекламе СБУ отсутствует советская символика, запрещенная законом о декоммунизации.

Отметим, плакат был создан в 1920 году российским художником Дмитрием Моором. Его также использовали во время Второй мировой войны, а после распада СССР на него создавали многочисленные пародии. В оригинале на постере стоит красноармеец в красной буденовке, направив свой указательный палец правой руки на зрителя, и призывает записываться добровольцем в Красную армию.

Оригинальный плакат с красноармейцем Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы внешней разведки Екатерина Сляднева угодила в скандал из-за активного пользования своими аккаунтами в запрещенных российских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

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