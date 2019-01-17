''Восточная Малопольша'': у Дуды вынесли вердикт скандальной украинской правке

Конституционный суд Польши признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об Институте нацпамяти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко, поблагодарив главу польского государства Анджея Дуда за инициирование производства.

"Работаем дальше на укрепление украинской-польского партнерства", — отметил он.

Изменения позволяют открывать уголовные производства против лиц, которые "отрицают преступления украинских националистов в 1925-1950 годах, а также преступления украинских формирований, которые были коллаборационистами III Рейхе во время Второй мировой войны".

Согласно статье 55 Закона о ИНП, за отрицание таких преступлений грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2018 года Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти.

В украинском МИД отметили, что своим законом страна пытается изобразить граждан Украины исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов Третьего рейха".

Скандальная инициатива в результате привела к конфликту в отношениях с Израилем, а также США высказывали недовольство.

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