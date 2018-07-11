Украина захотела вернуть "ядерную" дружбу с РФ: у Насалика объяснились

Министерство энергетики планирует провести трехстороннюю встречу между представителями Украины, Китая и России с целью договориться о продаже пакета акций 50% - 1 акция ЗАО "Завод по производству ядерного топлива", принадлежащий российской топливной компании АО "ТВЭЛ", китайской компании China Nuclear Energy Industry Corporation.

В пресс-службе министерства объяснили OBOZREVATEL, что ранее распространенная в некоторых украинских СМИ информация о том, что министр Игорь Насалик написал официальное письмо на имя первого заместителя директора корпорации "Росатом" Кирилла Комарова, в котором предлагает возобновить сотрудничество в сфере атомной энергетики, не является правдивой.

Само письмо действительно есть, но в нем идет речь лишь о приглашении на трехстороннюю встречу Украины, России и Китая для обсуждения продажи китайской компании пакета акций ЧАО "Завод по производству ядерного топлива".

"С целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в Украине, в 2015-2016 годах проведены переговоры с возможными инвесторами по созданию производства ядерного топлива в Украине, в частности с China Nuclear Fuel Corporation (Китайская Народная Республика), которая высказала предложение о создание совместного производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС. Предполагается, что китайская сторона выкупит акции АО "ТВЭЛ" в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта", - сказано в пресс-релизе министерства.

Пресс-служба сообщает, что в июне 2018 от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров об участии китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины.

"В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций АО "ТВЭЛ" и определения первоочередных шагов сотрудничества", - сообщается в пресс-релизе.

Читайте также: В Украине нашли новый повод для создания ядерного оружия

В пресс-службе удивляются распространению неправдивой и непонятной информации представителями украинских СМИ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россия приступила к активной реставрации в аннексирована Крыму секретной ядерной базы "Феодосия-13".