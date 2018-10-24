МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Восстановим инженерный интеллект": Гриценко инициировал создание министерства

1.7тЧитать материал на украинском

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко предложил создать орган, который будет координировать деятельность оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Житомир.

"Формат мы еще обсудим, это будет отдельное министерство, или государственное агентство от Кабинета министров", - сообщил Гриценко.

Он отметил, что именно этот орган будет ставить задачи, определять параметры, добиваться производства того, что нужно силовым структурам.

Также, по словам Гриценко, планируется восстановить Институт генеральных конструкторов.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине не создана система управления оборонно-промышленным комплексом и нет ни одного министерства, которое бы курировало этот вопрос, а функция возложена на руководителя одного из департаментов Министерства экономического развития.

"Оборонку мы видим как путь восстановления инженерного интеллекта нашей страны, поэтому надо связать ее с промышленным развитием", - заявил лидер "Гражданской позиции".

В мае Украина расширила и продлила на три года санкции против российских предприятий и компаний, работающих в интересах сектора безопасности и обороны России.

Персона
Анатолий Гриценко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
4
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Фееричный долбоёб. Давай ещё больше нахлебников! Давай ещё больше чиновников-крючкотворцев! Хер тебе, а не президентства, маразматик старый
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ИНЖЕНЕР-МОВНЮК????? ЭТО НЕВОЗМОЖНО! «У выныку стрыбка напругы джэрэла зминного струму у мэрэжи выныщувача-пэрэхоплювача вымыкнувся запобижнык гучномовця» - нормальный инженер умрёт от смеха, прежде, чем дочитает. А инженер без чувства юмора ничего не придумает, это не инженер, а мовнюк. : -)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги