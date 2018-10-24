"Восстановим инженерный интеллект": Гриценко инициировал создание министерства

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко предложил создать орган, который будет координировать деятельность оборонно-промышленного комплекса.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Житомир.

"Формат мы еще обсудим, это будет отдельное министерство, или государственное агентство от Кабинета министров", - сообщил Гриценко.

Он отметил, что именно этот орган будет ставить задачи, определять параметры, добиваться производства того, что нужно силовым структурам.

Также, по словам Гриценко, планируется восстановить Институт генеральных конструкторов.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине не создана система управления оборонно-промышленным комплексом и нет ни одного министерства, которое бы курировало этот вопрос, а функция возложена на руководителя одного из департаментов Министерства экономического развития.

"Оборонку мы видим как путь восстановления инженерного интеллекта нашей страны, поэтому надо связать ее с промышленным развитием", - заявил лидер "Гражданской позиции".

В мае Украина расширила и продлила на три года санкции против российских предприятий и компаний, работающих в интересах сектора безопасности и обороны России.