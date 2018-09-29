''Воспитывать таких надо'': в Житомире разгорелся скандал из-за символики СССР. Видео (18+)

Украинские патриоты в Житомире заметили девушку, которая ходила в футболке с запрещенной в стране советской символикой.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Алексей Алексеевич. Парни подошли к девушке с разъяснительным разговором, но она попыталась скрыться, прося не фотографировать. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте страницу).

У любительницы СССР спросили, не антифашистка ли она. На что девушка, сложив руки заявила, что ей "просто нравится". За нее заступились молодые парни, заявив, что та имеет право носить любые футболки. В результате завязалась перепалка.

"Такая дичь живет в Житомире. Друзья видео +18 из-за эмоциональной нецензурной лексики. Очень сильно прошу прощения, на эмоции не подбирал слов. Кстати, парень который сказал - "что может и сепар" потом подошел и мы в нормальной обстановке объяснили ему за войну и коммунизм, он признал свою неправоту и сказал, что хотел заступиться за девушку, поэтому к нему вопросов нет, пожали руки и разошлись. А вот лицо этой малолетней ценительницы символики, под которой убили и продолжают убивать миллионы украинцев, вызывает непреодолимый интерес", – подписал автор видео.

В сети поддержали украинских патриотов, которые обратили внимание на запрещенную символику.

"Хорошо, что не прошли мимо. А эта недоросль или тупая совсем, или с жиру бесится. Воспитывать надо и таких, а также их родителей, которое наплодили этот хлам", "По морде и "девочке" и дрищам", "В семье такое воспитание, бабка маразматичка, пожалуй, рассказывает - как в "совьецькому союзе мароженое по 15 копеек", а не рассказывает о Голодоморе и том, как люди жрали людей", – написали в сети.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал парней за их позицию.

"Каждый вправе сам выбирать, что носить, где общаться и как. Я вижу только одно, вам навязывают, что делать. Вконтакте, язык, дальше что вера, а я забыл, вы уже и туда добрались. Я против такого", " Придолбались к какой то футболке...маразм уже у людей. Дело было вечером, делать было нечего! Пусть идут на передовую и там доказывают, а не детей трогают. Что они (авторы видео) за свое время построили, сделали? На всем готовом живут. Вот за таких и стыдно! Видео ужасное", - написали в сети.

Видео содержит нецензурную лексику! (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября из-за символики СССР разгорелся скандал в Запорожье.