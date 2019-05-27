Воспитывал двух сыновей: стало известно о трагической гибели бойца ВСУ, перенесшего 15 операций

Скончался ветеран АТО Александр Чуфицкий с позывным "Балу", который получил ранение в боях на Донбассе в 2016 году.

О смерти защитника Украины, бойца 128-й горно-пехотной бригады в понедельник, 27 мая, сообщил военнослужащий Владимир Глизнер в Facebook.

Чуфицкий отправился на фронт во время первой волны мобилизации, а в 2016-м был ранен возле шахты "Бутовка" - осколки снаряда разорвали ему левую руку.

Полтора года боец проходил лечение и перенес за это время 15 операций. Мужчина умер, не приходя в сознание.

Воин был родом из Коломыи Ивано-Франковской области, где до войны занимался бизнесом. У него осталась жена и двое сыновей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ разгромили позицию террористов "ДНР" на Донбассе, отомстив за раненого бойца.

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