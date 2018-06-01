Аркадий Бабченко - военный корреспондент и писатель, которого считают одним из основоположников современной военной прозы. После начала военной интервенции России против Украины в 2014-ом году, он счёл своим журналистским долгом уже не просто открыто высказываться против действующей российской власти, но и незаангажировано освещать события на Юго-Востоке Украины, отбросив в сторону всю кремлёвскую пропаганду. В начале 2017-го года Бабченко покинул территорию России, объяснив это угрозами в свой адрес.

Во вторник вечером, 29-го мая, в Киеве, буквально на пороге собственной квартиры на Никольско-Слободской улице, неизвестный произвёл в спину Аркадию несколько выстрелов практически в упор.

В момент стрельбы жена Бабченко находилась в ванной комнате. Услышав выстрелы, она выбежала на лестничную площадку, где и увидела окровавленное тело своего мужа, после чего моментально вызвала полицию. Как рассказал официальный представитель Национальной Полиции Украины Ярослав Тракало, на момент покушения Аркадий возвращался домой из магазина и получил от поджидавшего его киллера несколько тяжёлых огнестрельных ранений в спину, задевших сердце и лёгкие. По дороге в больницу журналист скончался от полученных травм. Так как Бабченко являлся гражданином России, Следственный Комитет Российской Федерации моментально возбудил уголовное дело по факту его убийства в Киеве.

В украинской и мировой прессе моментально поднялся шум вокруг очередного громкого убийства с намёком на кремлёвский след. Некоторые официальные источники говорили о заказном убийстве, напрямую обвиняя в нём власти и спецслужбы России.

Не остались в стороне и всем известные "диванные эксперты" которые тут же принялись критиковать деятельность СБУ и других силовых органов.

Однако, волна возмущения вокруг убийства Аркадия Бабченко продлилась недолго - ровно до того момента, когда 30-го мая, уже на следующий день после убийства, состоялся прямой эфир брифинга главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Он ошарашил присутствовавших в зале представителей многочисленных СМИ новостью о том, что убитый журналист жив и здоров, а убийство было инсценировано с целью выйти на заказчика и подтвердить или опровергнуть российский след.

"Операція за участю Бабченко СБУ проводила з дотриманням максимальних засобів конспірації", - отметил Грицак.

Как выяснилось в ходе брифинга, украинским спецслужбам было заранее известно о готовящемся покушении на российского оппозиционного журналиста, и поэтому его попросили поучаствовать в инсценировке собственного убийства.

После этих слов, в брифинговый зал вошёл сам Аркадий Бабченко, который тут же попросил извинения у своих близких и коллег за то, что заставил их переживать, а также поблагодарил СБУ за то, что они спасли ему жизнь. По словам Аркадия Бабченко и Василия Грицака, подозреваемого в организации покушения на журналиста уже задержали. По предоставленной СБУ информации во время брифинга, для убийства журналиста Бабченко был нанят бывший участник АТО, завербованный российскими спецслужбами, которые пообещали ему крупное денежное вознаграждение, если он выполнит роль киллера. Так же Бабченко отметил, что был привлечён сотрудниками СБУ к спецоперации по предотвращению терактов российских спецслужб на территории Украины ещё за месяц до проведённой Службой безопасности операции по инсценировке убийства.

"Ко мне пришли месяц назад люди и сказали, что на меня есть заказ, что исполнителю уже переданы деньги - сорок тысяч долларов США. Показали документы: мои паспортные данные, мою фотографию, которая есть только в моём паспорте. Стало известно, что информация идёт напрямую из России, из её государственных служб - ведь добыть эту информацию могли только они. Поэтому мне было предложено принять участие в этой спецоперации. Я согласился и целый месяц мы готовились. С той стороны давили очень сильно, на выполнение этого заказа исполнителю дали три недели и подгоняли его к проведению Лиги Чемпионов. Приходилось как-то уклоняться: то я, якобы, сломал ногу, то мне пришлось уехать. Вообще, всё это должно было произойти не вчера. То, что это произошло именно вчера - так просто совпало. А теперь же нами половина дела сделана, я свою работу выполнил, и я пока жив. Так что - не дождутся!" - оптимистично окончил свою речь Бабченко.

После этого, глава СБУ рассказал, что исполнителя "убийства" Аркадия только что задержали, и им действительно оказался гражданин Украины, который за деньги выполнял заказ российских спецслужб. Кроме того, Грицак отметил, что убийство Бабченко было лишь одной из составных частей плана по уничтожению российских граждан, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за давления на них кремлёвского режима и, как следствие, возникшей угрозы расправы:

"Все це саме через те, що вони надають об'єктивну картинку того, що діється в Росії. Це, насамперед, стосується журналістів, громадських діячів та публіцистів, які публічно критикують російську владу", - подчеркнул Грицак, - "Вже близько трьох годин, як організатор цього злочину був нами затриманий в місті Київі. Прямо зараз тривають слідчі дії з цим громадянином, а також проводиться ряд обшуків за місцями його проживання та тимчасового перебування".

Сейчас сотрудники украинской Службы безопасности, исходя из полученных данных, могут совершенно отчётливо сделать вывод, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко заказали непосредственно российские спецслужбы, о чём несколько раз во время прямого эфира упомянул и Василий Грицак. Следователями СБУ уже подготовлено и вручено задержанному подозрение в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного Кодекса Украины: статьёй 14 часть 1 - приготовление к преступлению, статьёй 27 часть 5 - пособничество и статьёй 258 часть 3 - террористический акт, повлёкший гибель человека.

"Такі дані є на сьогодні в СБУ. Цинізм російських "чекістів" дійшов до того, що вже приблизно за годину після першого інформаційного повідомлення про замах на життя Бабченка, Слідчий Комітет РФ порушив кримінальну справу та став вимагати від України якнайшвидшого розслідування факту вбивства громадянина Росії. Цю тезу підтримав на засіданні Радбезу ООН і представник Росії", - сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, что 29-го мая уже поздно вечером, около 23:00, Министерство иностранных дел России потребовало от Украины незамедлительных действий по проведению оперативного расследования убийства российского журналиста Бабченко. В соответсвующей публикации на официальной странице МИД РФ в Facebook сказано:

"Уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию!"

Также в российском Министерстве иностранных дел лицемерно выразили и надежду на то, что международные инстанции и неправительственные организации возьмут под свой контроль ход расследования убийства. Да уж, действительно, что цинизму российских властей просто нет предела!

Ну, а Аркадию Бабченко хочется пожелать долгих лет жизни, и поздравить СБУ с блестяще проведённой операцией! Надеюсь, что теперь, когда карты окончательно вскрыты, мировое сообщество станет уже, наконец-то, всерьёз воспринимать исходящую из Кремля угрозу миру и благополучию всех европейских стран, а российские спецслужбы понесут реальную ответственность за возмутительные по своей наглости кровавые преступления на територии других государств!