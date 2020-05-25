Восемь областей Украины не готовы к смягчению карантина: список Минздрава
Восемь областей Украины остаются неготовыми к ослаблению карантина в связи с пандемией коронавируса.
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Пресс-служба Министерства здравоохранения обновила таблицу готовности областей к следующему этапу смягчения карантина (чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).
Так, по состоянию на 25 мая усиленные карантинные ограничения продолжаются в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.
Напомним, что для перехода к следующему этапу областям необходимо соответствовать трем критериям: уровень заболеваемости, загруженность коек и охват тестирования.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Минздрав внес Днепропетровскую область в перечень регионов, где разрешено переходить ко второму этапу смягчения карантина. Смягчения предусматривали запуск общественного транспорта.
Однако позднее Днепропетровщина перестала отвечать критериям для перехода на второй этап. Соответственно, метро в Днепре остается закрытым.