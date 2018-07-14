"Лицо униженного раба": всплыли уникальные фото Путина

Российский журналист и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обнародовал ранее неизвестные снимки президента РФ Владимира Путина.

Их автором является фотожурналист из США Питер Тернли, написал Венедиктов в своем Instagram. Он также отметил, что фото были сделаны в 2000 году, то есть во время первого президентского срока Путина.

Опубликованные снимки собрали сотни комментариев, при чем далеко не лестных.

"Уберите, тошно уже от этой личности", ― написал пользователь Niktopaleon.

"Я тоже дергаюсь, когда вижу", ― поддержал комментатора другой пользователь.

"Молодой Адольф Путлер", "Еще в тот момент трудно было поверить, что будут дети Беслана и Дубровки (два террористических акта, которые произошли во времена правления Путина. ― Ред.)", ― отметили пользователи соцсети.

"Видеть эту рожу не могу", "Ворюга питерский", "Путин уже не тот, что раньше ― расплылся, толстый и круглый" ― прокомментировали вторую фотографию Путина.

"Лицо обиженного, униженного раба", ― высказалась Виктория Лебедь.

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