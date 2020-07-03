Ворвутся грозы и вжарит до +38: синоптики уточнили прогноз погоды на 4 июля

Кирилл Лютый Общество 21:29, 3.07.2020 Обновлено: 21:43, 3.07.2020

В субботу, 4 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы, в остальных регионах будет сухо.

По данным Украинского гидрометцентра, осадки полностью охватят запад, а также Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую область.

Температура воздуха в западных регионах будет колебаться от +24 до +26, а на севере от +28 до +33 градусов.

Наивысшие температуры ожидаются на юге и востоке Украины, которые останутся без осадков: от +33 до +38 градусов.

В Киеве в субботу до +30, но с грозами.

Погода в Украине 4 июля

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.

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