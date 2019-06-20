Ворвутся дожди: синоптики пообещали резкое изменение погоды в Украине

В Украине в четверг, 20 июня, сохранится жара, на западе ожидается переменчивая погода.

Так, по всей территории будет сухо, лишь в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 16-20°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, на юге и востоке страны до 35°, на высокогорье Карпат 17-22°. В Украине, кроме запада, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине "Слово и Дело"

В Киеве 20 июня без осадков; температура ночью около 20°, днем 30-32°; чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по предварительным прогнозам синоптиков, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!