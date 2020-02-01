Ворвутся арктические морозы! Синоптики пообещали резкое похолодание в феврале в Украине

Во второй половине февраля – начале марта в Украину таки прорвется холодный воздух из Арктики, который принесет сильные морозы.

Такой прогноз озвучила завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, передает "Сегодня". По ее словам, теплый воздух с Атлантики пока успешно оттеснял от Украины арктический холод, но влияние теплых воздушных масс постепенно ослабевает.

Погода в феврале 2020 в Украине Иллюстрация

При этом она подтвердила прогнозы своих коллег, которые утверждают, что, несмотря на похолодание в конце месяца, февраль все равно будет теплым как для последнего месяца зимы.

"Ожидаем, что февраль окажется аномально теплым, то есть, практически весь месяц среднемесячная температура будет положительной, это на 2-3 градуса выше нормы. Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега", – прогнозирует Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украине ожидается более холодная погода, но не такая, как в прошлом. К примеру, были годы, когда местами фиксировались морозы с показателями в 20-30 градусов.

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