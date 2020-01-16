Ворвется зима? Синоптики резко изменили прогноз о потеплении в Украине

В Украину в четверг, 16 января, придет похолодание после весенних температур.

В частности, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9° тепла, передает Укргидрометцентр.

Погода в Украине Иллюстрация

По всей территории страны – сухо. Утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 16 января будет также без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

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