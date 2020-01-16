Главная Новости
16 января • обновлено в 06:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ворвется зима? Синоптики резко изменили прогноз о потеплении в Украине

2.3т
Читать материал на украинском

В Украину в четверг, 16 января, придет похолодание после весенних температур.

В частности, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, в Одесской области и в Крыму до 9° тепла, передает Укргидрометцентр.

Новости
Аномально теплый январь: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

По всей территории страны – сухо. Утром в большинстве областей местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 16 января будет также без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 1-3° тепла.

Ворвется зима? Синоптики резко изменили прогноз о потеплении в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, уже в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов ночью, а пока украинцев ждет довольно теплая, как для января, погода.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги