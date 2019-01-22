Ворвется циклон: синоптики назвали регионы Украины из зоны опасности

Во вторник, 22 января, синоптики прогнозируют солнечную погоду с переменной облачностью без осадков практически по всей Украине.

Но с запада страны уже надвигается циклон: Закарпатье, Прикарпатье и Буковина первыми попадут под его удар. Там прогнозируют снегопады.

В центре ночью температура опустится до -11°, днем – до - 6°. Холоднее всего будет в восточных областях: до -16° ночью, до - 8° днем.

Погода в Украине

На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 22 января будет холодно и морозно. Несмотря на облачность, осадков в этот день не предвидеться. Днем столбик термометра опустится до -9°C, а ночью будет держаться в районе -11-13°C.

На курортах Египта по-прежнему тепло, но жара не предвидится. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура не поднимется выше +20 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, Украину ждет резкое изменение погоды. Произойдет оно уже 23 января. Она добавила, что смена погоды может отразиться на здоровье украинцев.

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