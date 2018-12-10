Ворвется циклон: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине 

Во вторник, 11 декабря, в Украину ворвется циклон, ожидается осложнение погодных условий, а с 15 декабря – похолодание.

В частности, синоптическая ситуация изменится в южной части, особенно на юго-востоке, а также на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ожидается дождь, местами с мокрым снегом, возможны сильные осадки, усиление северо-западного ветра, на море будет штормить, на дорогах – гололедица и лужи.

По ее прогнозу, на остальных территориях Украины будет туман без существенных осадков.

Температура воздуха будет колебаться в пределах нуля, на юге +2... +5, в Крыму до +7 градусов.

Диденко добавила, что 12 декабря циклон охватит непогодой большинство Украины, кроме западных областей.

"Похолодание, которое немного подсушит дороги и воздух, придет в Украину ориентировочно с субботы, 15 декабря", – уточнила синоптик.

Как говорится на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook, 10-11 декабря в связи со снегом и метелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в декабре средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

По прогнозам синоптиков, на Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.