Ворвется оттепель: синоптики уточнили прогноз по Украине

Во вторник, 29 января, в Украине в западных, северных, центральных и Одесской областях местами ожидается небольшой снег с дождем, на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; в большинстве южных областей и в Крыму ночью около 0°, днем 5-10° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Оттепель в Украине Иллюстрация

В Киеве 29 января местами пройдет небольшой снег, днем – с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину 29 января ворвется мощная оттепель. На юге ожидается вплоть до 12 градусов тепла.

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