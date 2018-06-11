Ворвется мощный циклон: в Украине резко ухудшится погода

В Украину в понедельник, 11 июня, ворвется циклон, который принесет грозы и дожди на всю территорию страны.

В ближайшие несколько дней на смену летней жаре придут грозы и дожди с короткими перерывами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях местами пройдет грозовой дождь, температура ночью +13...+16°, днем +25...+27°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +8...+10°, днем +22...+24°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины преимущественно ясно, температура ночью +12..+14°, днем около +25...+28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +7...+12°, днем +21...+26°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +15...+19°, днем около +24...+28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 12-14°, днем 26-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале недели, 11 - 13 июня, в Украине будут регулярно идти дожди с грозами, но при этом будет тепло.