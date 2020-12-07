Ворвется морозный ветер: синоптик уточнила прогноз погоды на вторник в Украине

Во вторник, 8 декабря, погоду в Украине все еще будет предопределять антициклон – она будет морозной и сухой в большинстве областей Украины. Кроме этого, еще более облачной.

Но на западе есть вероятность осадков, которые днем могут достичь также Винницкой и Киевской областей. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

По ее словам, холодная воздушная масса арктического происхождения продолжит "нависать" над Украиной.

В частности, ночью столбики термометров опустятся до -5... -11 градусов, на востоке вообще до -7... -14.

В западных регионах ожидается 0... -5, в южной части – примерно -2... -8 градусов, хотя на юге Одесской области в пределах нуля.

Карта погоды в Украине 8 декабря Facebook Натальи Диденко

Дневная температура воздуха во вторник составит -1... -5, в западных и южных областях – в пределах -2... +2 градусов. В Крыму и на Закарпатье воздух прогреется до +8.

В то же время местами будет веять порывистый, сильный, до штормовых порывов восточный и юго-восточный ветер.

Погода в Киеве 8 декабря будет менее солнечной, чем накануне. В столице станет больше облаков на небе и влажности воздуха. Также днем вторника могут пройти небольшой снег или дождевая сряка. Ветер будет восточного и юго-восточного направлений, 7-12 м/с, с сильными порывами.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань спрогнозировал, что в Украине погода метеорологической зимы, которая пришла вместе с календарной, до конца декабря еще порадует незначительным потеплением.