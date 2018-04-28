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Ворвется лето: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

2.3тЧитать новость на украинском

В Украине 28 апреля ожидается солнечная и очень теплая погода. Осадков не предвидится на всей территории страны, а уже в воскресенье в Украину ворвется настоящее лето.

По данным Укргидрометцентра, в субботу в западных регионах будет до +24. В центре страны до +21 градуса. Такой же температура будет на востоке. На юге страны температура поднимется до +24.

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В Киеве в субботу – без осадков. Температура воздуха составит +21 градус.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что на выходных температура резко изменится.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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