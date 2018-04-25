Ворвется лето: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украину в среду, 25 мая, вернется тепло - в некоторых регионах температура будет и вовсе летней. Лишь местами выпадут необильные осадки.

Так, в этот день погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, перемещающаяся с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве областей Украины без осадков, лишь ночью в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, местами в Волынской и Ривненской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне 5-10° тепла, на побережье морей 9-14°; днем 18-23°, в западных и на юге Одесской области местами 24-26°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 14-19°.

Как сообщал "Обозреватель", в мае украинцев ждет сухая погода с кратковременными дождями, а в конце месяца страну накроет "африканская жара".