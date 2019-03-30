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Ворвется лето: синоптики пообещали существенное потепление в Украине

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В Украине в субботу, 30 марта, вследствие перемещения теплого воздуха с Центральной Европы ожидается дальнейшее повышение температуры.

При этом в поле повышенного атмосферного давления будет преобладать сухая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

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Ворвется лето: синоптики пообещали существенное потепление в Украине

АиФ-Украина

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных, северных регионах и Винницкой области 2-7° тепла, днем 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве 30 марта без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Ворвется лето: синоптики пообещали существенное потепление в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в день президентских выборов, которые пройдут 31 марта, украинцев ждет почти летняя погода. В некоторых регионах страны потеплеет до +17 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це- добре! Ведь завтра свято-выборы Головного Свынопаса. Миллионы рагулей,одев быдло-вышиванки и празничные кастрюльки,гарно спивая похоронную щеневмерлу пийдут голосоваты за свое европейске майбутне. В 14 роке евромайбутне не получилось,так как нерабов немного кинули,но в этот раз обязательно всё будет добре! СУГС,нерабы майданутые!
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