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7 февраля • обновлено в 08:26
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Ворвется ледяной ветер: синоптик уточнила прогноз погоды на пятницу в Украине

12.7т
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В пятницу в Украину придут крепкие морозы. Температура воздуха начнет снижаться, количество осадков значительно снизится, однако ветер будет сильным.

Об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Снег периодически будет подсыпать на Востоке, Севере, Юге, а также в районе Карпат.

Новости
В Украину идут крепкие морозы: синоптики уточнили прогноз

"После наших теплых рекордов, согласитесь, что ночные -7…-13 градусов – это ощутимо. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается 0…-5 градусов. На дорогах гололедица. Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже", – подчеркнула она.

Мороз в Украине

Мороз в Украине

КП

В Киеве ближайшей ночью до -8 градусов, днем ​​7 февраля ожидается до -3 градусов, осадков не предвидится.

"С воскресенья-понедельника снова начнется потепление", – спрогнозировала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали пугающий прогноз. Украину ждут морозы до -16.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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